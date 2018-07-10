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Подозреваемый в составе преступной группы мог участвовать в мошеннических действиях, связанных с кражей автомобилей и денег. Сам Владимир Степанов-Егиянц отрицает свою вину и настаивает, что виновна в преступлении некая Ольга Васильева.

Замдекана юрфака МГУ могут посадить за хищение 39 млн рублей сроком до 10 лет, однако расследование по делу все еще продолжается. По словам следователя, 25 миллионов уже найдены, однако остальная похищенная сумма находится в неизвестном месте. Произошло преступление на фоне подделки документов и кражи подержанных авто со стоянки фирмы «Автофинанс».

Степанов утверждает, что ничего преступного не совершал, однако доказательства по делу уже предоставлены в суде. Сам подозреваемый занимает высокий пост в МГУ и является доктором юридических наук, а также помощником проректора университета.