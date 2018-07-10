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Красносельский районный суд осудил 29-летнего мужчину за истязание 7-месячного сына на 3,5 года колонии общего режима.

Истязавший раскалённой сковородкой ребёнка петербуржец заявил о невиновности. Горе-папаша хотел смягчить себе наказание, но суд отклонил его ходатайство по данному приговору. В суде было установлено, что в феврале 2018 года мужчина избил маленького сына, который раскапризничался, а затем решил проблему радикально поднес его руку к раскаленной сковороде.

Следствие обвиняло подсудимого по трем статьям: «угроза убийством», «истязание и ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и «жестокое обращение», за что и получил наказание.

Ходатайство, которое поступило от неблагополучного отца, который до этого признал свою вину, содержало заявление о непричастности к инциденту подсудимого. Он заявил, что своих детей он «пальцем не тронул», а предыдущее заявление прозвучало под «давлением» следователя.

Мужчина утверждает, что ожог малыш получил случайно, во время того, как он снимал сковородку с плиты, ребенок, по версии заключенного, был у него на руках.

Правда, никто эти слова подтвердить не может, даже жена петербуржца. Суд решил оставить приговор не внося поправок, и с того момента он вступил в силу.