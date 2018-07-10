Сегодня, 16:00

Следственный комитет Алтайского края решил научить детей вести себя правильно в социальных сетях с помощью видеоролика.

СК показал мультфильм про наказание за экстремизм в виде лайков, репостов и постов. По сюжету, 16-летний Илья совершал неправомерные действия в социальной сети, которые имели наклонности в сторону расизма. Мальчик, по задумке СК, постоянно репостил видео и фото с людьми другого цвета кожи, которых избивали белокожие люди.

Правоохранители считают, что объяснив ребенку значимость своих действий в сети, они могут предостеречь их от преступлений в интернете. Стражи правопорядка приводят статистические данные, в которых указано, что на Алтае ежегодно возбуждают такие дела в отношении десятков несовершеннолетних лиц.

Представители правопорядка просят обратить внимание на то, не является ли картинка, файл, текст фактором, который унижает человеческое достоинство или побуждает вражду. По сюжету мультика становится понятно, что «в тюрьме все равны», и нет хороших или плохих.

Тем не менее, создатели проекта пытаются добиться перенесения статьи в разряд административных правонарушений. Авторы считают, что преступление в сети не является тяжким.