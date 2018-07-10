В Одесской области погиб младенец, брошенный матерью на подоконнике

Сегодня, 15:09

Страшная трагедия произошла в роддоме города Подольск.

По словам медиков Одесской области, родившая женщина оставила своего ребенка на подоконнике роддома и оставила его умирать. К сожалению, младенец, брошенный матерью, погиб, несмотря на реанимационные мероприятия. Малышку обнаружили врачи при плановой проверке новорожденных.

Они говорят, что ребенка мать-кукушка завернула в пеленки свое дитя так, что она еле дышала, а потом дыхание и вовсе прекратилось. Медики вызвали полицию, которая должна будет установить причину смерти и обстоятельства, при которых случилась данная трагедия.

Подольские правоохранители возбудили дело в отношении горе-матери по статье «Оставление в опасности». Женщину могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет.

Сейчас полиция занимается поисками сбежавшей матери. К поиску подключили всевозможные службы, включая кинологическую.