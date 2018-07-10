DJ Smash выступил в суде по делу об избиении

Сегодня, 15:07

Музыкант требует лишения свободы для обидчиков, чтобы они почувствовали и осознали, что сделали.

Андрей Ширман, более известный под псевдонимом DJ Smash, дал показания в суде по делу об его избиении. Он требует наказания для обидчиков, так как перед ним никто так и не извинился. Ширман утверждает, что его попытались подкупить. Предложение поступило через третьих лиц, но он отказался. По его словам, он может попросить компенсацию у преступников, но возможно позже.

Также потерпевший сообщил, что в день избиения он находился в клубе, где к нему подошли экс-депутат Телепнев и его друг Ванкевич и попросили сделать с ними селфи, было сделано около 40 фотографий. После этого два друга попросили сделать еще фото, но Андрей отказался. После этого один из них схватил его за шею и повалил на землю, они били его кулаками и ногами. На реабилитацию музыканту потребовались три недели.

"Думаю, что наказание должно быть суровым, связанным с реальным лишением свободы. Лишь это позволит им реально осознать содеянное,"- выступил с требованием Андрей Ширман во время суда.

Его друг Тимати, ранее возмутившийся произошедшему в своем аакаунте в Instagram, прибыл на заседание вместе с другом.

Дальнейшие, связанные с судебным разбирательством, действия будут предприниматься представителями пострадавшего музыканта.