В Москве пьяная мать 3 дня истязала ножницами 13-летнюю дочь

Сегодня, 15:04

Жестокий инцидент против своего ребенка впечатлил даже бывалых следователей.

В Москве 47-летняя пьяная мать 3 дня истязала свою дочь ножницами. Женщина не осознавала, что творит, и жестоко обращалась с ни в чем невиновным ребенком. Для расправы с 13-летней девочкой «мать» выбрала колюще-режущие предметы, которые были на кухне квартиры, где жила семья. Полиция арестовала нарушительницу, ей выбирают меру пресечения.

Пострадавшему ребенку оказали необходимую помощь. По данным следствия, гражданка три дня не выпускала девочку из дома, избивала ее и истязала ножами и ножницами. Девочке удалось спастись от пьяной живодерки и сообщить о нападении в отделение, после чего угроза жизни ребенка миновала.