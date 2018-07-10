Во время ссоры мужчина отрезал приятелю руку болгаркой

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Собутыльники находились дома у одного из них, который находится на хуторе Калинин Белгородской области. Причиненные увечья оказались смертельными, поэтому потерпевший скончался от полученного шока.

Во время ссоры мужчина сначала вонзил оппоненту нож в спину и подумал, что убил его, после чего он отрезал приятелю руку болгаркой. Поводом для кровавых разбирательств стал скандал, возникший на фоне алкогольного опьянения и нецензурных выражений, которые погибший направил в адрес хозяина дома.

В данный момент преступник уже задержан, а его вина полностью доказана. Мужчине грозит 10 лет колонии строгого режима за такое дерзкое убийство. Другие обстоятельства и причины произошедшего не уточняются, а приговор пока не вступил в законную силу.