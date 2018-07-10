Арестован начальник службы пожаротушения Кемерово Андрей Бурсин

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Его вину нашли в неисполнении обязанностей по поиску людей в горящем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Предварительно до 7 сентября пробудет под арестом начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин. Его бездействием во время трагедии заинтересовались в Следственном комитете. Арестован также Бурсин из-за того, что неверно определил ранг пожара, задействовал мало людей в ликвидации пожара.

Вчера состоялась очередная встреча с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в Кемерово. Александр Бастрыкин сообщил об угрозах потерпевшим в «Зимней вишне» со стороны пожарных, которых на данный момент проверяют на предмет виновности.