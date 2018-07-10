Краснодарский суд снял арест с банковского счета вдовы бандита Сергея Цапка

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Анжела-Мария Цапок добилась возвращения денег со своего банковского счета и обеспечила себе безбедное существование.

Стало известно, что Краснодарский суд удовлетворил требование Анжелы-Марии Цапок, вдовы бандита Сергея Цапка, по снятию ареста с банковского счета, на котором находились $6 млн, однако сняли арест не со всей с суммы, но с ее львиной доли $5,5 млн. Ранее Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вернул женщине особняк и машину Porsche Panamera Turbo, однако не снял арест, с $5,5 млн, находящихся в банке, так как, по их словам, женщина не сумела доказать то, что только она является владельцем данной суммы. Предполагалось, что после ареста и конфискации всего имущества бандитов будет выплачена компенсация пострадавшим от действий банды Цапка. По искам к банде Цапка в пользу двух десятков потерпевших присуждено более 270 миллионов рублей, хотя ранее иски потерпевших оценивались в 6,5 миллиардов рублей.

Банда Сергея Цапка действовала с 1998 по 2010 гг. В общей сложности от них пострадали 30 человек, их жертвами были бизнесмены или семьи, у которых "было чем поживиться". Одна такая семья была убита, в том числе и четверо ни в чем не повинных детей.