Потерпевшие в «Зимней вишне» получают угрозы со стороны пожарных

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Следственный комитет России занимается расследованием пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Выяснилось, что сотрудники пожарной части высказывали угрозы в адрес потерпевших.

Коллеги пожарного, который оказался под следствием после пожара в «Зимней вишне», оказывали давление на пострадавших. Такое заявление сделал Рустам Габдулин, который руководил следственной группой. Идет речь о том, что во время рассмотрения ходатайства следователей о продлении срока содержания под стражей руководителя группы пожарных Андрея Бурсина, прямо в здании суда и вне его стен пострадавших в данной трагедии оскорбляли и угрожали сотрудники пожарной части.

Также известно, что пожарные снимали на видео номера автомобилей, на которых приехали пострадавшие, с какой целью проводились такие действия, пока не известно, но владельцы авто не рады такому развитию событий. Напомним, что Андрея Бурсина задержали 7 июля по обвинению в халатности. Согласно данным следователей, он не смог организовать правильное тушение возгорания и разведывание пожара.

Также под следствием оказался и руководитель регионального управления МЧС Александр Мамонтов и его заместитель, которые также обвиняются в халатности и растрате. Установлено, что в торговом центре «Зимняя вишня» не проводились запланированные на 2017-2018 годы проверки пожарной безопасности, что и повлекло за собой трагедию такого масштаба.