Пожилой житель Орла задушил свою жену

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Мужчина пришел домой подвыпившим и решил, что жена ему надоела.

6 июля, пожилой житель Орла, 60-летний мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. В результате этого супруга начала предъявлять ему претензии. Они повздорили, и когда аргументы у мужчины закончились, он решил, что жена его достала и схватил ее за шею, чтобы успокоить. Но с усилиями он переборщил и слишком долго держал свою жену в цепких руках, так, что задушил её. В результате инцидента возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Такие события распространены не только среди мужчин, но и среди женщин. Похожий случай произошел в Химках. Мужчина также пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и жена стала ему высказывать, что ему уже хватит пить и друзья у него "не такие". Однако и в этот раз 30-летний молодой человек отреагировал агрессивно и женщина взяла в руки нож, по ее словам "только чтобы отразить нападение мужа". Семейная ссора закончила ударом женой мужа в грудь. Мужчина скончался на месте.