Женщину-таксиста зарезали в Воронежской области

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Двое маленьких детей остались сиротами. Неизвестные жестокие расправились с их матерью в селе 3-я Александровка.

В Воронежской области Терновском районе сотрудники Следственного комитета разбираются в загадочных обстоятельствах гибели 42-летней жительницы села 3-я Александровка. Неизвестные сегодня ночью после полуночи напали на женщину-таксиста, и нанесли ей множество ножевых ранений. Пострадавшая около 02:00, истекая кровью, добралась и постучала в ближайший дом. Сельчане вызвали скорую медицинскую помощь раненой, однако раны пострадавшей были слишком глубокими, и она скончалась по пути в больницу.

Злоумышленники зарезали мать двоих детей, оставив малышей сиротами. Следователи пытаются восстановить полную картину произошедшего.