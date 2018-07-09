В Тамбове женщину наказали за снятие порчи

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Тамбовский суд приговорил мошенницу, которая снимала порчу, к лишению свободы. Установлено, что она выманила у пострадавших 180 тысяч рублей.

Сегодня достаточно модно обращаться к различным экстрасенсам и ясновидящим, которые снимают у доверчивых граждан порчу и проводят другие магические ритуалы, хотя зачастую не имеют таких способностей. В Тамбове, начиная с декабря прошлого года, в одном из торговых центров мошенница под видом снятия порчи завладела золотом доверчивой женщины и 32 тысячами рублей. В январе 2018 года 52-летняя экстрасенс выманила у доверчивой женщины изделия из золота и серебра, а также постельные принадлежности – плед, комплект белья и покрывало.

Такая безнаказанность только воодушевила злоумышленницу, которая в феврале украла LED-телевизор, стоимость которого составила 11200 рублей и медали времен СССР и 30 тысяч рублей наличными. После того, как пострадавшие стали обращаться в полицию, правоохранители провели следствие и нашли мошенницу.

После суда, ее приговорили к одному году нахождения в колонии-поселении. Такой мягкий вердикт вынесен из-за того, что мошенница имеет двух несовершеннолетних детей.