Псковский военный унизил товарища и выплатил штраф

Сегодня, 16:07

Мужчина сломал потерпевшему челюсть.

Псковским гарнизонным военным судом накануне было рассмотрено уголовное дело, которое было возбужденно в отношении военнослужащего местной военной части.

Военный в 18:40 находился возле штаба службы тыла своей военной части. В материалах следствия указывается, что мужчина решил унизить честь и достоинство своего товарища и ударил его в лицо, сломав ему нижнюю челюсть. Такие действия расцениваются, как нанесение вреда здоровью средней тяжести.

В рамках предварительных слушаний подала ходатайство с просьбой о завершении рассмотрения уголовного дела с назначением обвиняемому судебного штрафа. Псковский военный оказался в суде в первый раз и загладил свою вину, заплатив товарищу, за то, что унизил его и сломал челюсть, 50 тысяч рублей. Кроме того, он извинился перед потерпевшим. Последний подтвердил, что для него всего этого достаточно.

В результате суд прекратил уголовное дело, назначив обвиняемому военному судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

В материалах дела не указывается, идёт ли речь о факте дедовщины в армии.