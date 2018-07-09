Девушка стала жертвой насильника с сайта знакомств

Сегодня, 16:05

Мужчина очаровал молодую девушку и, впечатлив машиной, увез с собой "кататься".

В московское отделение полиции обратилась девушка с заявлением, она стала жертвой насильника, с сайта знакомств, где они и общались, при этом он фиксировал происходящее на камеру. Как выяснилось позже, они общались около трех недель и решили встретиться. Мужчина заехал за девушкой на машине, белый Cadillac Escalade, начал везти в центр, однако на середине дороги накинул ей на голову мешок и отвез в неизвестном направлении. Там в каком-то помещении он надругался над ней и снял на камеру. Личность насильника устанавливается.

Сайты знакомств - это ненадежный источник информации, так как с той стороны монитора может быть кто угодно и встречать людей стоило бы в реальной жизни. Правоохранительные органы утверждают, что садиться в машину к незнакомым людям, ведь в данном случае человек был абсолютно чужим для девушки, абсолютно не стоит, лучше прогуляться по городу в каком-либо людном месте, иначе из-за своей наивности можно оказаться в опасной для жизни ситуации.