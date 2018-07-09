В Воронеже отца осудили за метание ножей в собственных детей

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37-летний мужчина осужден за жестокое обращение с детьми. Пьяная безответственность получила по заслугам.

Судебное разбирательство по делу многодетного отца в Воронеже закончилось признанием вины по ст. 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Мужчина избивал двух дочерей и сына регулярно, будучи сильно пьяным, в том числе присутствовало и метание ножей в собственных детей, что особенно поразило судей. Он целиком признал свою вину, раскаялся и сообщил, что бросил пить. Его осудили и приговорили к 250 часам обязательных работ.

К сожалению, случаи избиения детей в России и мире не являются исключением. Некоторые родители считают, что дети принадлежат им, их собственность и потому они вольны делать с ними все, что им заблагорассудится. К примеру, такой случай произошел с приемными детьми из Зеленограда. Усыновившие их родители регулярно избивали и заставляли делать всю работу по дому, так как считали, что детям некуда деться и они будут делать все, как скажут. Они не учли того факта, что в садике другие люди и воспитательница, заметив ссадины на детях, забила тревогу. Горе-родители были осуждены.