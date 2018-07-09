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Болельщика из Пакистана обокрали на 700 тыс рублей в Петербурге

Сегодня, 11:20

Утром 8 июля на улице Рубинштейна в Петербурге обокрали пакистанца, который прибыл на Чемпионат мира. Сотрудники правоохранительных органов  занимаются расследованием кражи.

В воскресенье 8 июля болельщика из Пакистана обокрали на 700 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на улице Рубинштейна в 03:30, во время возвращения болельщика в гостиницу. Преступники воспользовались положением и украли у него из бумажника 10 тысяч рублей, а затем еще сняли с банковской карточки 670 тысяч рублей.

За помощью пострадавший обратился в правоохранительные органы, сотрудники которых начали расследование. Установлено, что у 43-летнего пакистанца забрали еще и водительское удостоверение, которое лежало в его портмоне. 

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