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«Заботливая» мать до смерти замучила двухлетнюю дочь в Башкирии

Сегодня, 19:31

Глава неблагополучного семейства, подозреваемая в убийстве своего ребенка, задержана. В отношении жительницы Стерлитамака возбуждено уголовное дело.

В Башкирии в городе Стерлитамаке «заботливая» мама замучила свою двухлетнюю дочь. Трагедия произошла вечером 7 июля в неблагополучной семье, проживающей по адресу пр-т Октября, 5. Сообщается, что подозреваемая в убийстве малютки регулярно злоупотребляла спиртными напитками в компании своего сожителя.

Соседи уверены, что именно отчим девочки виновен в ее смерти. Жестокий мужчина запросто мог до смерти забить беззащитную малютку, которая раздражала его своим плачем, мешая взрослым развлекаться. Жильцы дома сетуют на то, что ни у одного из местных жителей не хватило смелости вмешаться в происшествие, хотя все слышали ужасающие крики малютки.

На данный момент подозреваемая в убийстве девочки задержана, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование продолжается.

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