Организаторы фестиваля в Чувашии избили посетителя из-за пропавшей сумки

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Мужчина искал на танцполе утерянные деньги и документы, как на него накинулась целая толпа.

В Чувашии на Волге на фестивале современной культуры избили посетителя. По словам пострадавшего, независимое мероприятие проходило вчера, 7 июля, в посёлке Сосновка. Во время концертов, посвящённых современной городской культуре, ночью, мужчина заметил, что у него украли сумку.

По словам пострадавшего Михаила, у него там хранился телефон, деньги и документы. Он сразу же стал просить людей помочь ему найти утерянную сумку у сцены.

В это время организаторы фестиваля в грубой форме начали требовать от Михаила, чтобы он ушёл. Его буквально стали вытаскивать с танцпола, но мужчина, настаивал на своём. В итоге из-за пропавшей сумки на пострадавшего набросилась целая толпа и начала его избивать. Позже присоединилась и охрана фестиваля.

Михаил добавил, что после инцидента его забрали сотрудники полиции и увезли в участок. Мужчина жаловался правоохранителям на боль в голове, но никто на это внимание не обратил. Сумка нашлась позже, но денег в ней уже не было.

Сразу же после находки организаторы и службы безопасности фестиваля попросили Михаила покинуть мероприятие.