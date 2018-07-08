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В Волгограде свекровь из мести опубликовала в сети интимные фото невестки

Сегодня, 15:28

В Волгограде кипят мексиканские страсти, а также, по-видимому, очень продвинутые пенсионеры в плане пользования Интернетом.

Лида рассталась с мужем около года назад. В браке у них родились двое детей, после развода они живут с мамой. Отношения экс-супругов не разорваны окончательно, разошлись они мирно, бывший муж Вадим даже подумывает вернуться к Лиде.

Вот только со своей свекровью, матерью Вадима, Лида не ладила. Бывшая свекровь не любила свою невестку, можно даже сказать, ненавидела. Она была категорически против возврата сына к бывшей жене и детям.

Обычная житейская история. Как вдруг Лида обнаружила в сети ее интимные фото, которые они с тогда еще мужем как-то сделали. Шокированная женщина обратилась в правоохранительные органы. Следователю она рассказала о своих предположениях, чья это могла быть «шутка».

Подозрения подтвердились. Свекровь из мести опубликовала компрометирующие фото невестки. Хотя фотографии были опубликованы с анонимных аккаунтов, но проверка показала, что отправлены они были именно с гаджетов пенсионерки. Обнаружила она эти фото в телефоне сына, пока тот спал. А потом решилась на месть.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. За такие действия предусмотрено максимальное наказание – два года лишения свободы. Также возможна материальная компенсация.

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