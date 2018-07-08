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В Британии директор начальной школы требовал интимные фото от несовершеннолетней

Сегодня, 11:49

В настоящее время педагога, которому инкриминировали сексуальную эксплуатацию, отправили в тюрьму на два года и два месяца.

Это произошло в графстве Дарем. 44-летний директор убедил 16-летнюю девушку, которая ранее училась именно в его начальной школе, обменяться с ним откровенными фотографиями. В итоге это привело к тому, что несовершеннолетняя потеряла доверие ко всем учителям и запустила учёбу. По словам матери жертвы, у школьницы были амбиции поступить в один из лучших университетов Британии, она была очень старательна на занятиях для достижения своей цели.

Однако давление со стороны 44-летнего обвиняемого привело к тому, что у прилежной и умной девушки начались нарушения психики. Сейчас у неё постоянно перепады настроения и вечный стресс. Житель графства Дарем полностью признал свою вину, отметив, что у него были и другие интимные снимки, не только этой школьницы.

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