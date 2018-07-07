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«Ты сегодня умрешь»: В Башкирии пьяный мужчина три часа пытал свою девушку

Сегодня, 15:16

Жестокие надругательства едва не закончились трагедией.

В Башкирии завершилось слушание по делу в отношении местного жителя, которого обвиняли в избиении и измывательствах над возлюбленной. В ходе следствия было установлено, что пьяный мужчина три часа пытал свою девушку у себя дома.

Данный случай произошёл после застолья, которое осужденный устроил у себя в квартире в Мелеузе. По завершению посиделок приятели мужчины начали расходиться по домам. Внезапно между одним из них и хозяином возникла ссора. Девушка попыталась успокоить своего бойфренда, что последнему сильно не понравилось. Затаив зло на возлюбленную, мужчина через какое-то время схватился за нож и нанёс ей несколько ранений в области поясницы. Затем он взял монтировку и начал избивать её по разным частям тела.

Мужчина кричал «ты сегодня умрешь» и у девушки уже не оставалось надежд покинуть квартиру живой. После трёх часов избиений и унижений она всё же дождалась помощи. Злоумышленник по неизвестной причине сжалился над сожительницей и вызвал ей «скорую». Врачам он объяснил, что нашёл подругу в таком виде на улице. Прибывшие на вызов правоохранители в рассказ мужчины не поверили и задержали его. Вскоре в отношении него возбудили уголовное дело. В суде мужчину признали виновным в совершённом преступлении и приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.

Ранее мы писали, что в Пермском крае группа девушек жестоко надругалась над подругой. Потерпевшая незадолго до своего избиения увела чужого парня. Теперь мстительниц ждёт суд.

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