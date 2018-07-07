«Добро пожаловать в Россию»: Таксист усыпил и обокрал британца в Москве

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Обозреватель ВВС лишился смартфона и банковских карт, поймав «хитрое» такси возле Большого театра.

«Добро пожаловать в Россию», - иронично прокомментировало отечественное интернет-сообщество печальные приключения британца в Москве.

Неизвестный таксист подобрал обозревателя ВВС возле Большого театра в ночь с 5 на 6 июля. Перед отъездом к станции метро «Динамо», заботливый водила предложил иностранному гостю выпить «бодрящий кофе». Сделав пару глотков, британец «вырубился», проснувшись в пункте назначения без смартфона и банковских карт. Ущерб обозревателя ВВС составил 1 тыс. фунтов.

Сейчас столичные правоохранители разыскивают таксиста, который внаглую усыпил и обокрал гостя ЧМ-2018. Предполагается, аферист действовал не один.