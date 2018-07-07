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В Петербурге подвергся атаке Gelandewagen Вячеслава Малафеева

Сегодня, 12:42

Внедорожник бывшего вратаря «Зенита» изрядно пострадал. Это произошло во время того, как спортсмен находился в ресторане для просмотра с друзьями матча Бразилии с Бельгией.

Злоумышленники, работающие в Петербурге, воспользовались этим. Gelandewagen Вячеслава Малафеева подвергся настоящей атаке.

Вероятнее всего, это были барсеточники. Они заметили чёрный Gelandewagen на Крестовском острове. Тот был припаркован рядом с Южной дорогой.

Поскольку рядом никого не было, они разбили стекло у авто Малафеева и «почистили» салон машины. После этого, они ретировались на своём автомобиле.

Что именно было украдено у Вячеслава Малафеева, не сообщается. На место инцидента сразу же вызвали правоохранителей.

Сейчас они занимаются изучением записей, сделанных камерами видео-наблюдения. Не исключено, они могли зафиксировать внешность преступников или номер их авто.

Друзья Малафеева уверены, номера его машины известны в Петербурге любому болельщику. Воры, полагают они, также точно знали, кого решились ограбить.

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