Отставному капитану ВМФ грозит до 10 лет за кражу миномета

Сегодня, 18:25

В пятницу, 6 июля, Красногвардейский суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение дела бывшего военного моряка. Отставному капитан-лейтенанту Александру Кушнареву грозит до 10 лет.

Такой срок тюремного заключения экс-капитану военно-морского флота требует прокуратура за изготовление взрывного устройства, кражу миномета и хулиганство с применением оружия (стрельбу из карабина в сторону военнослужащих). Миномет подсудимый похитил с Ржевского артиллерийского полигона.

Ранее Кушнарев по совету своего адвоката лег в психиатрическую больницу. Но суду были предъявлены материалы прослушки, доказывающие, что это было совершено только с целью избежать уголовной ответственности.

По данным следствия, обвиняемый похитил 82-миллиметровый миномет из хранилища полигона, а также имущество Межрегиональной патриотической молодежной общественной организации «Валькирия» на сумму 90 тыс. рублей. Также он обвиняется в изготовлении самодельной осколочной мины-ловушки. От командования полигона Кушнарев требовал 100 тысяч рублей за возврат миномета, а когда за ним приехал спецназ, отбивался гранатами с «черемухой».

Кражу имущества военно-патриотического клуба и изготовление мины подсудимый отрицает.

Свою вялую речь, заплетающийся язык Кушнарев объясняет приемом антипсихотических препаратов. Адвокат просил назначить подсудимому психиатрическую экспертизу, но суд эту просьбу отклонил.