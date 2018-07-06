VistaNews.ru


Отставному капитану ВМФ грозит до 10 лет за кражу миномета

Сегодня, 18:25

В пятницу, 6 июля, Красногвардейский суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение дела бывшего военного моряка. Отставному капитан-лейтенанту Александру Кушнареву грозит до 10 лет.

Такой срок тюремного заключения экс-капитану военно-морского флота требует прокуратура за изготовление взрывного устройства, кражу миномета и хулиганство с применением оружия (стрельбу из карабина в сторону военнослужащих). Миномет подсудимый похитил с Ржевского артиллерийского полигона.

Ранее Кушнарев по совету своего адвоката лег в психиатрическую больницу. Но суду были предъявлены материалы прослушки, доказывающие, что это было совершено только с целью избежать уголовной ответственности.

По данным следствия, обвиняемый похитил 82-миллиметровый миномет из хранилища полигона, а также имущество Межрегиональной патриотической молодежной общественной организации «Валькирия» на сумму 90 тыс. рублей. Также он обвиняется в изготовлении самодельной осколочной мины-ловушки. От командования полигона Кушнарев требовал 100 тысяч рублей за возврат миномета, а когда за ним приехал спецназ, отбивался гранатами с «черемухой».

Кражу имущества военно-патриотического клуба и изготовление мины подсудимый отрицает.

Свою вялую речь, заплетающийся язык Кушнарев объясняет приемом антипсихотических препаратов. Адвокат просил назначить подсудимому психиатрическую экспертизу, но суд эту просьбу отклонил. 

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

ЛНР: Солдат ВСУ открыл огонь из миномета по поселку возле Попасной

Супруги из Беларуси склонили к "групповухе" 15-летнего племянника

В Белгороде продавец ударил конкурента автомобильным коллектором по голове

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Рекомендуем