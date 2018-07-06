Пензячку арестовали из-за умалчивания диагноза ВИЧ при сексе

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Виновная состояла в половых контактах с двумя мужчинами, незнающими о ее статусе.

ВИЧ – не приговор и люди с таким диагнозом продолжают жить в мире не инфицированных людей. Вероятность заразиться от людей в быту минимальна, однако половой акт – это возможная на 90% гарантия инфицирования. В Пензе расследовали случай умалчивания диагноза ВИЧ при сексе. 23-летняя девушка с 13 лет была заражена вирусом иммунодефицита. С августа 2016 года она состояла на учете в облцентре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Она была в контакте с двумя парнями, которым не сообщила о своем статусе. Пензячку арестовали из-за скрытия факта инфицирования. Уроженка Колышлейского района проведет следующие 2 года в местах лишения свободы. Юристы рассказывают, что уголовное право на практике знает случаи, когда заражение ВИЧ инфекцией не карается по закону. Происходит это в том случае, если потерпевший был заранее уведомлен о том, что лицо является ВИЧ инфицированным. В данном случае девушка нарушила права мужчин, чем спровоцировала причинение тяжелого вреда их здоровью.