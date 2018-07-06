Дело закрыто: вынесен приговор жителю Ижевска по делу "взрыва" памятника

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Над одним из жителей Ижевска прошел суд по делу "взрыва" памятника. Мужчина заявил, что "устал" за ним ухаживать.

Ижевчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 8 апреля позвонил в полицию и объявил, что взорвет памятник Феликсу Дзержинскому. Его аргументом было то, что памятник нужен только ему, ухаживает за ним только он и убирает соответственно возле него тоже он. И следовательно, мужчина сделал вывод, что может делать с памятником все, что ему заблагорассудится. А он устал облагораживать это место и планирует от него избавиться.

Мужчину быстро обнаружили правоохранительные органы и доставили в местное отделение полиции. Там, отрезвев, ижевчанин признал свою вину целиком, раскаялся и получил вследствие суда 10 месяцев ограничения свободы. Естественно, что взрывчатки около памятника не обнаружено и дело было закрыто.

Ложные вызовы о террористических актах сейчас не удивительная новость, однако примечательно, что это было совершено не ребенком, а зрелым состоявшимся мужчиной, который просто "устал".