Сегодня, 16:28

На российско-монгольской странице бдительные таможенники препятствовали вывозу драгоценностей из страны.

По сведениям таможенной службы, в Монголию пытались вывести 184 якутских бриллиантов и изделия из серебра, вес которых составил в общей сложности 3 кг. Все «добро» контрабандисты спрятали в автомобиле – в небольшом чемоданчике.

Как стало известно, контрабанду в Монголию вез россиянин. Стражи границы досмотрели транспортное средство и выявили незадекларированный товар – 184 драгоценных бриллианта и 481 ювелирное изделие из аргентума.

Представители таможни утверждают, что якутские бриллианты были от 0,005 до 1 карата и помещены в индивидуальные пластиковые контейнеры.

Теперь несостоявшемуся «бриллиантовому миллионеру» грозит уголовное наказание по статье 16.2 КоАП.