VistaNews.ru


В Монголию пытались вывести 184 якутских бриллиантов

Сегодня, 16:28

На российско-монгольской странице бдительные таможенники препятствовали вывозу драгоценностей из страны.

По сведениям таможенной службы, в Монголию пытались вывести 184 якутских бриллиантов и изделия из серебра, вес которых составил в общей сложности 3 кг. Все «добро» контрабандисты спрятали в автомобиле – в небольшом чемоданчике.

Как стало известно, контрабанду в Монголию вез россиянин. Стражи границы досмотрели транспортное средство и выявили незадекларированный товар – 184 драгоценных бриллианта и 481 ювелирное изделие из аргентума.

Представители таможни утверждают, что якутские бриллианты были от 0,005 до 1 карата и помещены в индивидуальные пластиковые контейнеры.

Теперь несостоявшемуся «бриллиантовому миллионеру» грозит уголовное наказание по статье 16.2 КоАП.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Детектор подлинности бриллиантов презентовали в «Алросе»

В Минфине заявили о необходимости стимулирования спроса на бриллианты

Калинградцы чуть не вывезли из Польши двух змей и паука

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

Рекомендуем