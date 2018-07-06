«Увела чужого парня»: В Пермском крае группа девушек жестоко расправилась над подругой

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Злоумышленницы надругались над потерпевшей прямо у неё в квартире.

В Пермском крае местная жительница пострадала от рук своих подруг. Инцидент произошёл в городе Габаха Молодая особа поплатилась за то, что увела чужого парня. Оскорблённая таким поступком её приятельница решила отомстить за предательство и позвала на помощь трёх знакомых. Группа девушек ворвалась в квартиру обидчицы и принялась избивать её. Злоумышленницы жестоко расправилась над подругой. На протяжении нескольких часов она терпела всяческие надругательства и унижения.

По словам потерпевшей, она чудом осталась жива. После случившегося её экстренно госпитализировали в больницу. После выписки из медучреждения девушка без лишних колебаний отправилась в полицию и подала заявление в отношении теперь уже бывших подруг. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в рамках которого под стражу взяли трёх фигуранток. Четвёртая подозреваемая находится на свободе в связи с тем, что находиться в состоянии беременности.

Ранее мы писали, что толпа из 20 человек жестоко избила трех подростков.