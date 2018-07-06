У украинского художника в Москве украли 24 картины

Сегодня, 15:02

В Москве ограблена квартира украинского художника Дмитрия Гапчинского. Взломав дверь, злоумышленники украли 24 картины художника; также похищены ноутбук и две люстры.

Потерпевший оценил похищенное в сумму более двенадцати миллионов рублей.

Гапчинский не жил в своей московской квартире. Обворованная квартира в Сытинском переулке около года пустовала. В правоохранительные органы о краже сообщила бизнес-партнер Гапчинского.

Милицией была произведена проверка фактов. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Д. Гапчинский имеет свои художественные галереи в России и Украине. Известность художнику принесла серия работ «Почему девочка злится». Эти забавные рисунки в блокноте переросли в целую серию картин, которые украшают собой различные выставки. Жена Дмитрия Евгения – тоже художник. Причем, картинки Евгении – такие себе милашки, няшные ангелочки, а серия Дмитрия «Почему девочка злится» выглядит карикатурой на творчество супруги.