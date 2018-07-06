В Жуковске пенсионер насиловал 6-летнюю девочку

Сегодня, 14:04

Следственный комитет РФ в Жуковском выяснил все обстоятельства дела в отношении совершения насильственных действий пенсионером. На данный момент преступник задержан.

Сотрудники правоохранительных органов Жуковского проводили расследование в отношении 60-летнего жителя города, которого подозревают в совершении насильственных действий над несовершеннолетним ребенком. Установлено, что на протяжении двух лет пенсионер оставался со свей маленькой родственницей дома. В такие минуты мужчина пользовался своим положением и доверчивостью малолетней девочки – целовал малышку в губы и ласкал ее половые органы. После таких действий он уговаривал девочку не рассказывать матери о случившемся, а все представлял как игру.

Ослушавшись пенсионера малышка поведала об их игре маме, которая и обратилась в полицию. На данный момент насильник задержан и дает показания сотрудникам правоохранительных органов. После рассмотрения дела в суде ему грозит до 20-ти лет лишения свободы.

Известно, что с девочкой работают психологи, которые стараются сгладить ее воспоминания о случившемся и восстановить ее психическое здоровье для устранения негативных психологических последствий в дальнейшем.