VistaNews.ru


В Жуковске пенсионер насиловал 6-летнюю девочку

Сегодня, 14:04

Следственный комитет РФ в Жуковском выяснил все обстоятельства дела в отношении совершения насильственных действий пенсионером. На данный момент преступник задержан.

Сотрудники правоохранительных органов Жуковского проводили расследование в отношении 60-летнего жителя города, которого подозревают в совершении насильственных действий над несовершеннолетним ребенком. Установлено, что на протяжении двух лет пенсионер оставался со свей маленькой родственницей дома. В такие минуты мужчина пользовался своим положением и доверчивостью малолетней девочки – целовал малышку в губы и ласкал ее половые органы. После таких действий он уговаривал девочку не рассказывать матери о случившемся, а все представлял как игру.

Ослушавшись пенсионера малышка поведала об их игре маме, которая и обратилась в полицию. На данный момент насильник задержан и дает показания сотрудникам правоохранительных органов. После рассмотрения дела в суде ему грозит до 20-ти лет лишения свободы.

Известно, что с девочкой работают психологи, которые стараются сгладить ее воспоминания о случившемся и восстановить ее психическое здоровье для устранения негативных психологических последствий в дальнейшем.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Севастополе 51-летний мужчина изнасиловал пьяную девочку

53-летнего жителя Уфы подозревают в надругательстве над дочерью

В Барнауле задержали мужчину, совращавшего маленькую девочку

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

Рекомендуем