Дагестан: Первого вице-премьера Алиева этапировали в Москву

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В Москву доставили первого вице-премьера Дагестана Рамзана Алиева, которому будут избирать меру пресечения. На данный момент задержанный находится в СИЗО Лифортово.

Сегодня 6 июля московский суд будет избирать меру пресечения Рамзану Алиеву, которого этапировали в столицу из Дагестана. Такая необходимость возникла из-за того, что его дело будут вести следователи центрального аппарата СКР.

Напомним, что вице премьер-министра Дагестана задержали в среду 4 июля после проведения обысков в его доме и на рабочем месте. Такие действия были предприняты правоохранителями в результате появления подозрений в превышении Алиевым должностных полномочий. Согласно имеющимся данным, еще на посту главы администрации руководителя Дагестана он присвоил из бюджета 14 миллиардов рублей.

На сегодняшний день Алиев уже снят с занимаемой должности приказом врио главы Дагестана Владимир Васильев. На посту вице премьер-министра он проработал более двух лет. Известно, что задержанный уже допрошен сотрудниками ФСБ. За совершение такого преступления чиновнику грозит солидный тюремный срок.