В Воронежской области живодер избил до смерти молотком щенка на глазах у детей

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Семья Боевых завела собаку 3 года назад – несмотря на отсутствие породы хозяева очень дорожили питомцами, собакой и ее щенком.

В городе Эртиль Воронежской области живодер избил до смерти молотком щенка, а также перерезал горло собаке на глазах у детей. Как рассказывает Татьяна Боева, собака вырвалась с цепи и похоже побежала к соседу на участок.

Тот совсем не церемонился: маме-собаке без дрожи в руке перерезал горло, а маленького двухмесячного щенка забил молотком. Видели все дети Татьяны пяти и десяти лет. Также мужчина трупы перекинул обратно на участок хозяйке. Женщина сразу подала заявление в полицию, однако те ничего не делают. Хотя, по статье 245 Уголовного Кодекса РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.