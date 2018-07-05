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Рецидивист из Пензы приговорен к 9 годам колонии

Сегодня, 21:16

54 летний житель Пензы избил своего собутыльника до смерти.

Во время потасовки один из ударов оказался фатальным. После того, как мужчина скончался он вынес его тело на улицу и оставил на скамейке.

Данное происшествие было зафиксировано 3 апреля. В результате расследования было установлено, что компания в составе злоумышленника, его приятеля и женщины занималась распитием спиртных напитков.

Хозяин квартиры пошел спать, но был разбужен гостем, который наносил ему удары по лицу. 54-летний мужчина потерял контроль над собой и избил проснувшегося собутыльника. Когда он понял, что нанес ему травмы, несовместимые с жизнью, он вместе с подругой вынес тело на улицу и оставил на скамейке близ дома.

Решением суда рецидивист был приговорен к 9 годам тюремного заключения.

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