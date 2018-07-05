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Арматурщик из Марий Эл «влюбился» и привлекал 9-летнюю девочку интимфото

Сегодня, 19:25

Необычные снимки у ребенка обнаружил отец, после чего забил тревогу во все колокола.

Арматурщик из Марий Эл «влюбился» в маленькую девочку. Решился на близость и общение мужчина. А в знак своих серьёзных намерений 37-летний холостяк привлекал 9-летнюю девочку интимфото. Необычные снимки нашел у девочки ее отец. Вчера оперативники провели операцию задержания мужчины, который может стать подозреваемым в деле о педофилии.

Сколько девочек было в общении с мужчиной, выясняют специалисты. Пока его увезли в Следственный комитет города, полицейские изучили телефон задержанного. На рабочем столе устройства они нашли мобильное приложение видеосети. Раскрыв его, оперативники увидели факт рассылки и другие переписки с детьми. Сейчас возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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