В Ухте женщина избивала сына-инвалида

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Учителя в школе заметили, как их ученик часто бывает со ссадинами. Ребенок «непростой», поэтому решено было отправиться в службу опеки.

В Ухте женщина на протяжении двух лет избивала сына-инвалида. Мальчику всего девять, имеет серьезные нарушения со здоровьем, однако матери это не мешало над ним издеваться.

Ребенок сидел у открытого окна, что и послужило очередным избиванием ремнем. Когда мальчик пришел с множеством побоев в школу – это стало последней каплей. Ухтинка признала свою вину, но она уже лишена родительских прав и ее ждет суд.