Сегодня, 18:02

Расследование длилось более 2,5 лет, и благодаря совместной работе союза стран с Интерполом и Европолом были пойманы более сотни преступников.

В Испании задержаны члены армяно-грузинской ОПГ – их было 129. Также произведены обыски в 70 домах, где были обнаружены украденные драгоценности, большие суммы денег и много оружия. Стало известно и о руководителях опасной группировки – грузины Каха и Лаша Шушанашвили, и другой криминальный авторитет из Армении. Каха был пойман в Испании еще 8 лет назад, в 2010 году, а его брат – в Греции в мае этого года.

Преступники, которые были пойманы на спецоперации «Куш-2», обвиняются в хранении и распространении наркотиков, в мошенничестве, подделке документов, коррупции, финансовых махинациях, вымогательстве и в незаконном хранении оружия, продаже контрабанды.