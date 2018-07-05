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Вандалы в Твери разрушают остановки

Сегодня, 17:05

Остановочные станции совсем новенькие – только в 2017 году их начали устанавливать по городу. В конечном итоге их должно быть 87, а пока только 14. Люди жалуются, что качество совсем не то: они стали быстро ржаветь. Однако, это совсем не повод разрушать имущество города.

Вандалы в Твери разрушают остановки – последней «жертвой» вандалов стал комплекс на улице Вагжанова сегодня ночью. Ими было разбито заднее стекло, баллончиками пометили металлические элементы и урна с лавочкой также «не стояли в стороне». Злоумышленники уже 5 раз портят только построенные остановочные комплексы. Между тем, законопроект на их установку обошелся в 13 миллионов рублей и с весны стал реализовываться «ЖЭКом».

На площади Капошвара еще в июне также пострадала остановка. Непонятно зачем, преступники разбивают огромное заднее стекло и осколки разлетаются по всей улице. Полиция уже разыскивает вандалов.

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