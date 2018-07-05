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«Ивана Грозного» спасают после нападения невменяемого вандала

Сегодня, 15:53

Воронежец Игорь Подпорин «прославился» на всю страну порчей исторической работы Ильи Репина в Третьяковской галерее.

Теперь же «Ивана Грозного» спасают после нападения невменяемого вандала реставраторы. Стоимость восстановительных работ составит от 5 до 10 млн рублей. Следственный комитет решил направить на психологическую проверку преступника, который утверждал, что картина искажает события тех лет. Мужчина, совершивший преступление, признал свою вину полностью.

Ранее, 25 мая 2018 года воронежец несколько раз с помощью металлического столбика ограждения ударил по картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», тем самым повредил особо ценный объект культурного наследия. Специалисты отмечают, что самое ценное в картине, лица и руки, остались нетронутыми.

Сейчас мужчине «светит» до шести лет тюремного заключения.

После реставрации картину планируют выставлять в стеклянном кейсе во избежание подобных инцидентов. Деятели культуры и галерея попросили Госдуму изменить закон, наказывающих вандалов, ужесточив наказание за порчу ценных объектов.

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