Тульского врача-онколога осудят за смерть пациентки

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Во время операции специалист повредил стенку прямой кишки женщины, что стало причиной ряда осложнений.

Сегодня, 5 июля, прокурор Пролетарского района утвердит обвинение по уголовному делу, возбуждённому в отношении тульского врача-онколога Игоря Бубликова. Мужчину осудят за смерть пациентки, которая наступила из-за ненадлежащего исполнения обязанностей врача. Дело возбудили только после прокурорской проверки.

По версии следователей, 9 января прошедшего года в Тульский областной онкологический диспансер доставили 40-летнюю Ирину. Женщине требовалась операция.

За нож взялся врач Игорь Бубликов. Во время оперативного вмешательства он повредили стенку прямой кишки женщины. В результате у пациентки развился перитонит, что стало причиной тромбоэмболии лёгочной артерии. Из-за этого Ирина скончалась 28 января.

Сейчас же врач-онколог находится под подпиской о невыезде, а всё его имущество арестовано. Уголовное дело уже отправили в суд для рассмотрения по существу.

Если вину Бубликова докажут, то его осудят на срок до трёх лет, а также запретят заниматься врачеванием на такой же срок.