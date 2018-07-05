VistaNews.ru


Тульского врача-онколога осудят за смерть пациентки

Сегодня, 15:40

Во время операции специалист повредил стенку прямой кишки женщины, что стало причиной ряда осложнений.

Сегодня, 5 июля, прокурор Пролетарского района утвердит обвинение по уголовному делу, возбуждённому в отношении тульского врача-онколога Игоря Бубликова. Мужчину осудят за смерть пациентки, которая наступила из-за ненадлежащего исполнения обязанностей врача. Дело возбудили только после прокурорской проверки.

По версии следователей, 9 января прошедшего года в Тульский областной онкологический диспансер доставили 40-летнюю Ирину. Женщине требовалась операция.

За нож взялся врач Игорь Бубликов. Во время оперативного вмешательства он повредили стенку прямой кишки женщины. В результате у пациентки развился перитонит, что стало причиной тромбоэмболии лёгочной артерии. Из-за этого Ирина скончалась 28 января.

Сейчас же врач-онколог находится под подпиской о невыезде, а всё его имущество арестовано. Уголовное дело уже отправили в суд для рассмотрения по существу.

Если вину Бубликова докажут, то его осудят на срок до трёх лет, а также запретят заниматься врачеванием на такой же срок.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Белгороде врача-уролога осудили за смерть пациентки

Краснодарские онкологи провели уникальную операцию

В Новосибирске врач оставила в теле пациентки трубку

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем