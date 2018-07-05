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В Волгограде педофил пойдет под суд за надругательство над первоклассницей

Сегодня, 15:13

Жертвой извращенца стала семилетняя девочка, над которой гость совершил насильственные действия.

Произошло это в январе нынешнего года. По словам очевидцев, 30-летний мужчина пришел в гости к своей знакомой. Приятельница была дома с двумя малолетними дочками. Когда женщина по домашним делам вышла из комнаты, извращенец остался с ребенком наедине. Тогда он изнасиловал девочку. Испуганная малышка рассказала обо всем маме, только когда мужчина ушел. Мать ребенка немедленно обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Педофил был задержан. Он дал признательные показания о том, что совершил надругательство над первоклассницей. Спустя какое-то время обвиняемый отказался от своих слов. Однако, следствием были собраны неопровержимые доказательства совершенного преступления.

Дело передано в прокуратуру. В Волгограде состоится суд. Извращенцу грозит 20 лет лишения свободы.

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