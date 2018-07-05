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В больнице Пятигорска из-за ошибки врачей умерла 52-летняя пациентка

Сегодня, 13:29

Трагедии можно было избежать, однако расследование по возбужденному уголовному делу уже показало явную профессиональную некомпетентность медиков городского лечебного учреждения.

В больнице Пятигорска из-за ошибки врачей умерла 52-летняя пациентка, которая проходила лечение в связи острым приступом желчнокаменной болезни. Рядовой случай, тем не менее, закончился летальным исходом. По данным следствия, женщине во время нахождения в стационаре и после выписки, врачи прописали антибиотики, которые буквально за две недели вызвали острое воспаление толстого кишечника. Пациентка повторно поступила по скорой помощи в больницу с интоксикацией и повреждением кишечной стенки. Несмотря на столь явный анамнез, характеризующий псевдомембранозный колит, медики продолжали давать пациентке лекарственные препараты, которые усугубляли развитие болезни. В результате, у женщины возникли резкие боли в животе, диарея, расстройство обмена веществ и смерть. Псевдомембранозный колит рассматривается специалистами, как внутрибольничная инфекция, однако после смерти пациентки необходимые профилактические мероприятия в больнице не проводились.

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