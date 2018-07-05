Сегодня, 12:10

Мужчину приняли на работу в 2012 году с документом Московского института инженеров гражданской авиации.

Транспортная прокуратура разбирается с бортинженером с «дипломом». Мужчина приобрел фэйковый документ об образовании и предоставил его в качестве профессионального доказательства при соискании должности в ООО «Авиакомпания Волга-Днепр». На данный момент подставного бортинженера с «дипломом» уволили из «Авиакомпании Волга-Днепр».

Мужчина ожидает продолжения расследования, но надеется на возвращение на должность бортинженером грузового воздушного судна Ан-124-100. Ему не советуют на это полагать надежд юристы, которые уверены, что за содеянное мужчина понесет наказание.