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Бортинженера с «дипломом» уволили из «Авиакомпании Волга-Днепр»

Сегодня, 12:10

Мужчину приняли на работу в 2012 году с документом Московского института инженеров гражданской авиации.

Транспортная прокуратура разбирается с бортинженером с «дипломом». Мужчина приобрел фэйковый документ об образовании и предоставил его в качестве профессионального доказательства при соискании должности в ООО «Авиакомпания Волга-Днепр». На данный момент подставного бортинженера с «дипломом» уволили из «Авиакомпании Волга-Днепр».

Мужчина ожидает продолжения расследования, но надеется на возвращение на должность бортинженером грузового воздушного судна Ан-124-100. Ему не советуют на это полагать надежд юристы, которые уверены, что за содеянное мужчина понесет наказание.

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