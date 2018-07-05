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В Воронежской области пьяная мать облила 2-летнего сына кипятком

Сегодня, 11:26

После случившегося горе-мать даже не обратилась к медикам.

Как стало известно, в Воронежской области Нижнедевицкого района произошел страшный случай – мать-алкоголичка во время распития спиртных напитков со своей знакомой и сожителем, облила 2-летнего сына кипятком. Пьяная многодетная мать держала в одной руке закипевший чайник, а во второй – двухлетнего малыша. Будучи в сильном алкогольном опьянении, женщина перевернула содержимое чайника на своего ребенка, в результате чего малыш получил серьезные ожоги.

Это, как оказалось, не стало причиной для обращения к квалифицированным специалистам. Она втирала ему мазь против ожогов. Когда прошло двое суток после трагедии, мать попросила у соседа препараты для своего ребенка. Сосед, увидев малыша, который от потери сознания лежал на полу, вызвал скорую помощь.

Медиками было установлено, что малышу в результате действий матери был причинен тяжкий вред. Теперь горе-мамаше светит две статьи «причинение тяжкого вреда по неосторожности» и «оставление в опасности».

Следственный комитет уже передал дело многодетной матери в суд. Как уточняет следствие, жительница Нижнедевицкого района признала свою вину, а теперь будет ждать решения суда.

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