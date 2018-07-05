В Удмуртии 32-летняя пациентка психбольницы убила 67-летнюю пенсионерку

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Она ударила бабушку по голове, и та во время падения получила тяжёлые травмы.

В Удмуртии правоохранители закончили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 32-летней пациентки психбольницы. По версии следствия, она убила 67-лтенюю пенсионерку, которая также была пациенткой данного медучреждения, по неосторожности.

По словам правоохранителей, женщина проходила курс лечения в местной психбольнице. В один момент пациентка поссорилась в палате с другой пожилой пациенткой. Во время ссоры 32-летняя подсудимая ударила рукой по голове 67-летнюю бабушку.

В результате старушка упала на пол, а во время падения получила травмы не совместимые с жизнь, что и было причиной смерти на месте.

В заключении экспертов указывается, что обвиняемая нуждается в применении ряда мер медицинского характера. Уголовное дело уже было передано в суд, который должен назначить все необходимые меры.