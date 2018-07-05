В России нарастает проблема киберпреступности

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В РФ ужесточается контроль над «цифрой», но правоохранители и финансовые структуры до сих пор не могут предложить частным лицам и бизнесу эффективную защиту от кибермошенников. В ходе ПМЭФ-2018 заместитель предправления Сбербанка Станислав Кузнецов подчеркнул, что отечественная экономика в текущем году понесет ущерб в размере 1 трлн. рублей от киберпреступности. Об этом рассказала газета «Совершенно секретно».

Государство и финансовые структуры не успевают за развитием киберпреступников. Те уже давно освоили «цифру» и, в первую очередь, мобильный банкинг. Красноречивый случай — актуальная история предпринимателя Даниила Бондаря, который в апреле потерял из-за кибермошенников все 26 млн. рублей со счета своего ИП.

Пятого апреля Бондарь находился в Латвии и узнал о блокировке симки, с которой был связан интернет-банкинг его ИП. Через шесть дней он прибыл в отделение Альфа-банка, где узнал, что со счета его ИП списаны 26 млн. рублей и направлены в адрес какой-то кемеровской компании якобы в уплату «за рекламу». Позднее стало известно, что какой-то человек принес паспорт на имя Бондаря в день блокировки симки в офис МТС, получил новую сим-карту и осуществил перевод 26 млн. рублей через интернет-банкинг.

В МТС и Альфа-банке вину не признают, тогда как правоохранители проявляют равнодушие к делу. Как отмечает адвокат Бондаря Януара Вольвач, система расписалась в некомпетентности и неспособности защитить законные интересы жертвы преступления. Человеком, который «тормозит расследование», называется следователь 4 отдела СЧ СУ УВД по САО г. Москвы.