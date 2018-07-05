"Мститель": Уральский фермер обстрелял соседей из-за гусей

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Житель Урала подумал, что его живность погибла от «лап и пасти» собаки соседей.

В селе Петровский Челябинской области произошла перестрелка. Местный житель обнаружил на территории огорода своих мертвых домашних птиц. С горя уральский фермер напился и решил расправиться с обидчиками. В итоге, "мститель" обстрелял соседей из-за собственных гусей.

На своем тракторе обиженный уралец подъехал к соседскому дому и начал вести стрельбу. Правда, попасть в обидчиков у горе-стрелка так и не получилось – все выстрелы были направлены в воздух. Когда фермер понял, что у него не получится с транспортного средства совершить задуманное, он взял свое ружье и погнался за соседом.

Услышав выстрелы, вышла на улицу дочь соседей. Пьяный стрелок схватил ее и приставил ружье, угрожая расправой. Своими действиями уралец запугал семейство и удовлетворенный своей «наукой» отправился домой.

Жителя поселка Петровский задержала полиция уже через несколько часов после случившегося. В отделении полиции обиженный уралец не сознается в содеянном – он считает, что просто их напугал. Задержанному предъявляют сразу две статьи – «угроза убийством» и «покушение на убийство».