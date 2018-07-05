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В Екатеринбурге задержали торговку людьми из Узбекистана

Сегодня, 09:52

Интерпол провел операцию по поимке опасной преступницы, замешанной в умышленном убийстве.

 Нарушительницу правопорядка пришлось искать не один месяц и не в одной стране. Гастролерша оставила за собой десятки преступлений и обманутых людей. Задержали торговку из Узбекистана благодаря слаженной работе нескольких ведомств.

«Женщина обвиняется в торговле людьми, а также умышленном убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление», - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Задержанная торговка людьми из Узбекистана не дает пока признательных показаний. В Екатеринбурге проведут полный комплекс расследований, возможно, решится вопрос об экстрадиции. Операцию провели на привокзальной площади сотрудники НЦБ Интерпола совместно с сотрудниками транспортной полиции.

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