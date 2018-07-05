В Екатеринбурге задержали торговку людьми из Узбекистана

Интерпол провел операцию по поимке опасной преступницы, замешанной в умышленном убийстве.
Нарушительницу правопорядка пришлось искать не один месяц и не в одной стране. Гастролерша оставила за собой десятки преступлений и обманутых людей. Задержали торговку из Узбекистана благодаря слаженной работе нескольких ведомств.
Задержанная торговка людьми из Узбекистана не дает пока признательных показаний. В Екатеринбурге проведут полный комплекс расследований, возможно, решится вопрос об экстрадиции. Операцию провели на привокзальной площади сотрудники НЦБ Интерпола совместно с сотрудниками транспортной полиции.