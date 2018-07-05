В Омске трех подростков избила толпа 20 человек

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Фото и видео компромат на группировку добавили к протоколу о задержании несовершеннолетних преступников.

Жители Омска сообщают, что 5 июля в городе произошло чрезвычайное происшествие. 20 молодых парней набросились с кулаками и претензиями на трех подростков. Причины и мотивы яростного поведения выясняют правоохранительные органы, прибывшие на место «встречи». Толпа 20 человек избила оппонентов, которые находились в абсолютном меньшинстве.

Комментаторы в соцсетях уверены, что инцидент в районе улиц 24-й Северной и 9-й Амурской стоит квалифицировать как хулиганство. Напомним, что неформальные группы подростков считают себя «главными» в городе и на сомнительном авторитете привлекают в свой клан новых членов. Примечательно, что отказа ребята не принимают, важно быть в курсе перипетий в городе и родителям 16-18 летних парней. Зачастую практикуется сбор «дани» с членов клуба для нужд высших чинов и главарей. Оказывают помощь такие сообщества и заключенным. Субкультура банд очень развита на территории России в данный момент.