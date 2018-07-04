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Увольнением и лишением прав водителя дело не закончилось и получило свое логическое продолжение благодаря самим же депутатам. Оказалось, что якобы частная машина была служебной, но в администрации начали запутывать следы.

По делу «уставшего» саратовского экс-министра выявлен подлог. Спящий на заднем сиденье политик в совершенно неприглядном виде был остановлен с таким же нетрезвым водителем, однако автомобиль оказался собственностью саратовской администрации, где сообщили, что их сотрудник находился в отпуске, но ехал на своем авто.

Прокуратура пришла к тому, что выявлен факт сокрытия данных, поэтому разбирательства будут продолжаться. Помимо лишения прав, пойманным на месте инцидента водителем и сам экс-министр окажется на лавке подсудимых, вместе с товарищами – бывшими коллегами.